Le Ghana pour Francis Amuzu, un choix logique ?

La presse locale ghanéenne annonce que l'ailier du RSC Anderlecht a choisi la sélection du Ghana.

Francis Amuzu avait fini la saison dernière en boulet de canon. Sous Kompany, il avait réalisé des Champions' Play-offs de haute facture, inscrivant notamment un triplé face à l'Antwerp. L'été avait ensuite été mouvementé pour Amuzu, qui avait vu l'OGC Nice s'aligner sur lui et proposer une somme de 9 millions d'euros. Anderlecht, soucieux de vouloir garder son "ket", avait fermé la porte à un départ.

Depuis, Anderlecht est en grande difficulté, tant au niveau sportif qu'au point de vue financier, et "Ciske" semble en pâtir. Utilisé souvent pour les tâches défensives sur son côté gauche, il ne parvient pas à se montrer consistant sur l'ensemble d'un match, également offensivement parlant. Profitant pourtant d'un grand crédit dans l'échiquier anderlechtois - soulignons que Duranville n'a peut-être pas encore l'étoffe d'un titulaire et est actuellement blessé -, Amuzu comptabilise actuellement 3 buts et 5 assists. Des stats maigrichonnes ? Peut-être, mais peut-être a-t-on aussi décidé de faire de lui un buteur qu'il n'est pas. La finition n'a jamais été son fort, tandis qu'on peut lui reconnaître de vraies facultés de travailleur.

De plus, si l'on peut comprendre les hautes attentes mises sur ses épaules, le climat ambiant autour du Lotto Park n'est malheureusement pas optimal pour le développement d'un joueur qui, bien âgé de déjà 23 ans, semble encore perfectible.

Le choix supposé de la sélection ghanéenne, à un tel timing, permet en tout cas de nous poser plusieurs questions.

Voici la première : sa saison actuelle avec Anderlecht l'aurait-il conforté dans son choix ? Peut-être. Et il serait bien sûr trop facile de jeter la pierre à la direction des Mauves, qui croyaient en l'explosion définitive de leur joueur cette saison.

Amuzu serait conscient que les Diables Rouges s'écarteraient de plus en plus pour lui, alors qu'il a déjà sorti plusieurs belles prestations avec les Espoirs. A un point que s'il avait déjà confirmé, son nom aurait déjà pu figurer parmi les prétendants au poste d'ailier gauche, où l'incertitude règne d'autant plus depuis le départ d'Eden Hazard ou les problèmes physiques de Jérémy Doku. Force est de constater que cela n'est pas le cas, et que Francis Amuzu peut aussi actuellement penser à une autre tournure pour sa carrière internationale.

Deuxième question - liée à la première : est-ce alors un choix par défaut, alors qu'il avait refusé à plusieurs reprises les approches des Black Stars ? Peut-être, bien que cela serait dommage, à un encore jeune âge.

En attendant, et si ce choix de changement de nationalité se confirme, Amuzu aura là l'opportunité de faire ses premières classes avec le Ghana, qui n'a jamais caché son intêrêt pour le sélectionner, et qui va connaître une nouvelle ère après le départ d'Otto Addo.