Les supporters d'Anderlecht adressent une lettre ouverte au conseil d'administration : "Les vrais leaders ne se cachent pas dans leur château"

Les supporters d'Anderlecht ne seront pas apaisés par une rencontre avec Jesper Fredberg et Brian Riemer. En fait, ils veulent que le conseil vienne s'expliquer. Dans une lettre ouverte, ils évoquent le manque de communication.

"Nous, les supporters, sommes inquiets. Plus que jamais. Depuis le départ de Kompany, les échecs se succèdent. Nous luttons presque contre la relégation, l'argent est épuisé et il n'y a aucune transparence entre le club et les fans."

"Les vrais leaders ne se cachent pas dans leur château. Au cours des six derniers mois, nous n'avons reçu qu'une seule (!) conférence de presse sans qu'aucune solution ou réponse ne soit proposée."

"Comment faire pour que ce club redevienne meilleur ? Personne ne semble avoir de réponse. La façon dont ce club est géré actuellement n'est pas acceptable. Nous, les fans, méritons mieux. Nous méritons de savoir ce qui se passe. L'état d'incertitude permanent, la crise qui ne semble pas vouloir se terminer, le chaos qui se cache derrière les scènes..... C'est sacrément déprimant et ça fait mal. Nous voulons des réponses, de la clarté. Un dialogue ouvert".

"Mais ce que nous voulons vraiment, par-dessus tout, c'est récupérer notre club. Parce que ça ne ressemble plus au RSC Anderlecht."