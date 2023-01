🎥 Quand Xavi Simons est éjecté... par le juge de touche

L'ancien joueur du PSG a bien été bousculé.

Pendant la rencontre de Coupe des Pays-Bas entre le Sparta Rotterdam et le PSV, Xavi Simons est allé s'hydrater le long de la touche. Le juge de touche était lui en pleine course et Simons l'a ressenti.

Simons avait après coup des raisons de sourire : le jeune milieu de terrain a marqué et gagné avec le PSV contre le Sparta 1-2.