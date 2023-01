Vanden Borre explique pourquoi Anderlecht veut se séparer de Jean Kindermans : "Vous dites adieu à l'ADN du club"

Anthony Vanden Borre était l'un des premiers succès que Jean Kindermans a livré à Anderlecht. L'ancien surdoué ne comprend donc pas pourquoi les Mauves disent aujourd'hui adieu à l'une des pierres angulaires de la réussite des jeunes.

Anthony Vanden Borre a trouvé la raison pour laquelle le conseil d'administration actuel veut voir partir son directeur de la formation des jeunes. "Kindermans a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase à Neerpede. Il a apporté au club des centaines de millions d'euros sur 20 ans. Le laisser partir pour des "raisons financières" témoigne d'une vision à court terme", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

"C'est pourquoi je pense qu'il y a plus derrière tout cela : le conseil d'administration actuel veut complètement nettoyer l'ancien régime d'Anderlecht. Ils veulent un système différent, avec leurs idées. Quand vous laissez partir Frank Vercauteren, Vincent Kompany et Jean Kindermans, vous dites adieu à l'ADN. Parce que ces hommes sont Anderlecht."

Vanden Borre a un grand respect pour les Kindermans. "Bien sûr, je connaissais très bien Kindermans lorsqu'il était encore entraîneur à Neerpede. C'est grâce à lui que Vincent Kompany et moi sommes entrés dans l'équipe première. Il a ensuite été promu à la tête de Neerpede. Vous remarquerez que tous les footballeurs qui sont passés par Neerpede, même s'ils ont 30 ans, ont un certain ADN en eux. Jean leur a inculqué cela toutes ces années. Et si vous pouvez faire cela avec des footballeurs, vous faites un travail fantastique."