📷 Pour éviter des selfies lors du match de son fils, David Beckham s'échappe dans des buissons

Présent pour le premier match de son fils Roméo avec l'équipe B de Brentford, David Beckham aura finalement été contraint d'écourter sa venue.

En effet, malgré sa tentative de camouflage avec ses vêtements, l'ancien joueur de Manchester United s'est fait repéré et plusieurs fans ont demandé des selfies avec lui.

Visiblement agacé par ce comportement alors qu'il voulait juste assister au match de son fils, Becks a pris la poudre d'escampette en passant par-dessus un mur avant de s'échapper dans des buissons.

David Beckham jumps over fence, escapes through bushes after watching son’s debut for Brentford.



Former Manchester United player, David Beckham, on Tuesday evening, made a bizarre getaway after watching his son Romeo make his debut for Brentford’s second team (team B). pic.twitter.com/DNxhDx7lb3