Malgré une discussion avec Riemer et Fredberg, les supporters d'Anderlecht veulent le départ de Vandenhaute

Brian Riemer et Jesper Fredberg ont fait très bonne impression devant les supporters d'Anderlecht présents hier. Ils ne pouvaient pas balayer les inquiétudes, mais leur explication pourrait plaire aux fans.

Kenneth Bornauw était également présent à la réunion, mais n'a pas pu dire grand-chose sur les aspects financiers. Naturellement, la question de Jean Kindermans a été soulevée. Il a été indiqué que le club a déjà tenté à deux reprises de contacter le directeur de l'Académie qui se trouve actuellement en Espagne, mais celui-ci ne souhaite pour le moment pas répondre à ses conseillers. Kindermans reviendra lundi et une réunion est prévue avec Fredberg.

Vendre avant d'acheter

Les renforts ont également été discutés et la situation financière également. Après tout, il faut vendre avant de pouvoir acheter. Wesley Hoedt par exemple, mais vu son contrat actuel il y a peu d'intérêt pour lui. Hendrik Van Crombrugge est également sur le marché. Il s'agit pour lui d'un choix sportif en plus du choix financier, car ils craignaient de perdre Bart Verbruggen à Anderlecht.

Fredberg a promis d'en tirer le meilleur parti. Sa famille est actuellement toujours au Danemark et il ne reviendra pas avant le 1er février, a-t-il déclaré aux supporters. Ils désirent également quelque chose de très important : un attaquant.

Préparation physique inférieure à la normale

Brian Riemer n'est pas non plus resté dans le silence. Il a indiqué qu'il était extrêmement choqué par la préparation physique des joueurs. Cela sera souligné dans les semaines à venir. Et ceux qui ne veulent pas participer pourront partir. Il a également déclaré que chaque remplacement qu'il effectue - ce qui peut parfois sembler étrange pour les supporters - est basé sur les données qu'ils reçoivent du banc.

Enfin, il s'agissait dernier sujet sur le feu : la position de Wouter Vandenhaute. Sur cette question, les supporters campent sur leur position. Ils ont clairement indiqué qu'ils continueraient d'exiger la démission de Vandenhaute en tant que président. Ils acceptent qu'il ne puisse pas quitter Anderlecht, mais il ne peut pas rester président pour eux. Une déclaration de Vandenhaute lui-même serait attendue ce jeudi...