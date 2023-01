Steven Alzate monte tout doucement en puissance : "Je suis meilleur et plus consistant"

Arrivé en prêt l'été dernier en provenance de Brighton & Hove Albion, l'international colombien a mis du temps à prendre ses marques au Standard de Liège.

Arrivé en toute fin du mercato estival, Steven Alzate monte tout doucement en puissance en bord de Meuse. Le médian a disputé onze rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouches et a distillé un assist. "Depuis les deux derniers matchs, je sens que je suis meilleur et plus consistant. Rejoindre un nouveau club n'est jamais évident. Vous devez vous adapter à votre nouvel environnement et trouver des automatismes avec vos nouveaux coéquipiers. Il m'a fallu un peu de temps et c'est normal. Ça va maintenant, je ne regrette pas d'être venu à Liège", a confié le milieu de terrain en conférence de presse.

"J'espère montrer le vrai Steven Alzate et j'espère que ce sera une très belle année 2023 pour le Standard et pour moi. Nous voulons absolument décrocher ce fameux ticket européen à l'issue de la saison", a souligné le joueur âgé de 24 ans. "Je discute beaucoup avec Ronny Deila et il est satisfait de mes prestations ces dernières semaines. Il me fait confiance et j'espère la lui rendre", a précisé l'international colombien.

© photonews

Le joueur prêté par Brighton est polyvalent. "J'ai évolué à plusieurs postes au fil de ma carrière. Contre Saint-Trond, j'ai joué en numéro 6. Une position que j'apprécie car je suis au coeur du jeu et du tempo."

Le Standard n'a plus gagné depuis. "Le football n'est jamais facile et il y a parfois des creux durant une saison. Il faut retenir le positif, ces deux dernières rencontres où nous avons bien joué. Contre La Gantoise, nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions, mais nous avons été solides en défense. Et contre le STVV, nous avons dominé la partie même si nous avons partagé l'enjeu. Nous progressons et les victoires seront de nouveau au rendez-vous. Nous devons continuer à travailler dur et à être patient", a conclu Alzate.