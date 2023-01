Jean-Michel Aulas a poussé un coup de gueule contre ses supporters : "C'est un sentiment de gâchis"

Le président de l'OL n'a pas aimé le comportement des fans lyonnais et les débordements observés en tribunes après la défaite à domicile de Lyon face à Strasbourg (1-2) ce samedi.

Après la défaite à domicile de Lyon face à Strasbourg (1-2) ce samedi, Jean-Michel Aulas s'est présenté en zone mixte pour pousser un coup de gueule contre ses supporters. "C'est un sentiment de gâchis", a soupiré le patron des Gones dans des propos relayés par RMC. "Dès l'arrivée au stade, dans le bus, on a fait l'objet à nouveau d'une attaque des supporters, qui devaient rester non violents alors qu'il y a eu des actes de violence avant le match. Je le regrette. (...) Les réactions des kops de supporters... ils peuvent avoir un avis sur les joueurs. Mais quand ils attaquent des dirigeants qui sont exemplaires, c'est moi qu'ils attaquent, poursuit le dirigeant. Il faut qu'ils arrêtent parce qu'on a des dirigeants de grande qualité, qui travaillent jour et nuit pour le club, pour nous, pour eux, pour le club. Je ne peux pas accepter ce style d'expression sans aucune réalité avec le travail réalisé."

"C'est vrai que le club souffre en ce moment, poursuit-il. Mais on a un club avec des infrastructures incroyables, avec un coach de grande qualité. On a travaillé depuis deux jours avec John (Textor) pour se donner les moyens de relancer la mécanique mais il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on essaie de prendre des initiatives, on se retrouve face à des supporters très méchants par rapport à des gens irréprochables. (...) Le club va se redresser, j'en prends la responsabilité. Mais il faut qu'on ait les supporters avec nous. Mais surtout, qu'on laisse tranquille Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou, qui sont exemplaires. C'est particulièrement injuste."