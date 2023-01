Le Barça remporte la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid

Un premier titre pour Xavi depuis son retour comme entraîneur ! Ce dimanche, le FC Barcelone a remporté la Supercoupe d'Espagne en surclassant le Real Madrid (3-1) en finale à Riyad, en Arabie Saoudite.

Au terme d'une première période intense et passionnante, le FC Barcelone a fait le break face au Real Madrid (2-0) à la mi-temps de cette finale de la Supercoupe d'Espagne à Riyad, en Arabie Saoudite. Les premières occasions étaient barcelonaises et, après des alertes signées Araujo, trop court, et Lewandowski, qui manquait le cadre de la tête, le Polonais réglait la mire sur une frappe lourde que Courtois repoussait sur le poteau ! A la retombée, Balde frappait à côté. Le Real avait eu chaud. Puis ter Stegen s'interposait en réalisant une sortie décisive dans les jambes de Benzema

Après ce petit temps fort madrilène, le Barça reprenait sa domination et se voyait récompensé en ouvrant le score par Gavi, à la conclusion d'un contre (33e), 0-1. Lewandowski doublait la mise juste avant la pause (45e), 0-2.

Au retour des vestiaires, Courtois maintenait un semblant de suspense en remportant un duel décisif face à Dembélé avant de fermer l’angle devant Lewandowski. Mais, le Barça pliait définitivement le match par Pedri, trouvé par un Gavi étincelant et auteur de sa deuxième passe décisive du jour (69e), 0-3. Finalement, Benzema réduisait le score durant une fin de match moins maîtrisée par le Barça (90e+3), 1-3. Pas de quoi gâcher le plaisir des Catalans, qui remportent leur premier titre depuis la Coupe du Roi en avril 2021.