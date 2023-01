Nationale 1 : Visé prend la mesure de l'Olympic

Trois rencontres de N1 avaient lieu ce dimanche après-midi.

Visé-Olympic 1-0

La première période fut terne, mais dominée par Visé. Après la pause, l'Olympic et Franck Antoine Rivollier pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score, mais le but était annulé par un juge de ligne pour une position hors-jeu (57e). Cinq minutes plus tard, Greg Perseo se jouait de toute la défense carolo avant de dribbler Tanguy Moriconi et de pousser la balle au fond des filets (62e). Juste après, Benjamin Thomé devait se coucher sur un tir de Yassine Delbergue (73e) et effectuer un bel arrêt du pied devant Sebastijan Miljanovic (83e). Les visiteurs poussaient pour revenir au score, en vain.

OHL U23-Rupel Boom 1-2

; Bourdouxhe (60e) et Buyl (88e)

Antwerp U23-Knokke 0-1

Sula (82e)