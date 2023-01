Roberto De Zerbi tend la main à un retour de Leandro Trossard

Paroles en l'air ou réelle volonté de passer à autre chose ?

Ecarté du groupe de Brighton depuis deux matchs, Leandro Trossard semble en guerre ouverte avec son club et en particulier avec son coach Roberto De Zerbi. L'Italien reproche à Trossard son attitude depuis son retour de la Coupe du Monde tandis que le clan du Diable Rouge déplore le manque de respect du technicien italien à son égard.

En conférence de presse après la démonstration contre Liverpool (3-0), le coach est une nouvelle fois revenu sur cette affaire, en laissant entrevoir la possibilité d'un retour du Limbourgeois : "Je suis prêt à lui ouvrir la porte parce que c’est un bon gars et c’est un très bon joueur qui est important pour nous".

Roberto De Zerbi se montrera toutefois intransigeant et met des conditions à cet éventuel retour : "Il doit comprendre qu’il doit travailler avec mon attitude, avec ma manière parce que je suis l’entraîneur et que je décide des règles dans mon vestiaire. J’ai une responsabilité pour mes joueurs et pour mon club, je suis honnête et je suis très clair. Je suis désolé pour cette situation et je n’ai pas fait d’erreur avec lui. Les gens qui travaillent à l’intérieur de Brighton connaissent la situation et je me sens bien".

Son discours semble donc plus avoir vocation à asseoir son autorité qu'à réellement tendre la main à Leandro Trossard. La situation ne devrait donc pas en être à son dernier rebondissement.