Leandro Trossard écarté par son entraîneur pour le match contre Liverpool : "Je n'aime pas son attitude"

Ca ne s'arrange décidément pas pour Leandro Trossard à Brighton...

Depuis son retour de la Coupe du monde avec les Diables Rouges, Leandro Trossard concentre beaucoup d'attention. Il y a évidemment ces rumeurs de transfert, qui l'envoyent vers d'autres clubs de Premier League. Il y a aussi cette méforme dans ses prestations, dont son entraîneur Roberto De Zerbi semblait déjà concerné. "Je veux plus de lui. Il peut travailler plus dur, il peut courir plus sur le terrain, et je veux des joueurs qui donnent 100 % à chaque session d'entraînement et à chaque match. Sans ces caractéristiques, il ne peut pas jouer avec moi", avait déclaré l'entraîneur.

Ce samedi, Brighton se déplace à Liverpool. On se rappelle tous le triplé que Trossard, alors en pleine forme, avait planté lors du match aller à Anfield. La donne semble avoir bien changé, quelques mois après. En effet, Trossard ne figure pas dans le groupe repris par De Zerbi pour rencontrer les Reds. Et il ne s'agit pas, au vu des paroles du coach, d'une blessure pour l'ailier gauche.

"Leandro Trossard ne sera pas avec l'équipe lors du prochain match. Lors de la dernière séance avant le match, il a compris qu'il ne jouerait pas. Il a alors quitté la séance sans rien me dire. Je lui ai dit que je n'aimais pas cette attitude", a commenté De Zerbi en conférence de presse.

Pendant ce temps, Tottenham est toujours attentif à la situation du Belge...