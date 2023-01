Philippe Clement va garder son gardien titulaire à Monaco

il y avait peu à parier que Nubel retourne au Bayern cet hiver. Prêté par le club bavarois à l'ASM, il y est devenu titulaire indiscutable et semble s'épanouir sous le coaching de Philippe Clement.

L'agent de Nubel a en effet confirmé à Sky Germany que son client allait rester sur le Rocher jusqu'à la fin de la saison.

"Le transfert est hors de propos. Alexander jouera en seconde partie de saison à Monaco", a-t-il déclaré. Selon Bild, Nubel devrait, en revanche, retourner de prêt au Bayern cet été.

❗️Excl. News #Nübel: It’s 100 % decided! He definitely won’t return to FC Bayern in January! Monaco will keep him. His agent Backs confirms at Sky: „It's true. The transfer is off the table. Alexander will play in the second half of the season in Monaco." @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/3siy2bXr7a