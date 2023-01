Brighton & Hove Albion ne laissera pas partir Trossard à n'importe quel prix

Leandro Trossard et Brighton sont proches du divorce, mais le club anglais ne laissera pas filer son ailier pour n'importe quel montant.

Mis de côté par Roberto De Zerbi qui lui reproche une mentalité défaillante et un manque d'implication depuis son retour de la Coupe du Monde, Leandro Trossard (28 ans) a ensuite fait savoir via son agent sa volonté de quitter Brighton & Hove Albion. L'ailier était en grande forme avant le Mondial avec 7 buts et 3 assists en Premier League, mais n'est plus le même depuis qu'il est revenu du Qatar.

Désormais forcé de s'entraîner avec le noyau B, Trossard s'est vu offrir une main tendue par De Zerbi, mais compte sur beaucoup d'intérêt en Angleterre. Reste à voir si Brighton acceptera les offres. Car selon Sky Sports, Tony Bloom, propriétaire des Seagulls, ne laissera partir le Diable Rouge que si une offre "rencontre les attentes" du club. Celles-ci sont difficiles à estimer : Trossard vaut 30 millions d'euros selon Transfermarkt, et ce alors qu'il arrive en fin de contrat en juin prochain. Mais Brighton & Hove Albion a une option d'extension automatique jusqu'en 2024, qui permettrait à Bloom d'être exigeant. Affaire à suivre...