Fabio Silva pourrait quitter Anderlecht en janvier

Douzième en Jupiler Pro League et éliminé de la Croky Cup, le Sporting d'Anderlecht vit une saison particulièrement difficile. Toujours en course en Conference League où ils affronteront Ludogorets en 1/16es de finale, les Mauves pourraient perdre leur attaquant de pointe titulaire dès ce mois de janvier, Fabio Silva.

Selon les informations du média anglais Express & Star, des clubs de haut de tableau venus d'Espagne, d'Italie et des Pays-Bas se disputeraient le prêt de l'attaquant portugais jusqu'à la fin de la saison. Puisque l'avant-centre de 20 ans ne dispose pas d'une clause de rappel dans son contrat de prêt, tout prétendant devra obtenir un accord avec le Sporting d'Anderlecht, en attendant le feu vert de Wolverhampton.

Les Wolves, qui ont acheté Fabio Silva contre 35M€ en 2020, ne sont pas intéressés par une vente définitive. Lors de l'officialisation de son prêt à Anderlecht, l'international espoirs portugais a prolongé son contrat en Angleterre jusqu'en 2026, avec une année supplémentaire en option. Wolverhampton pourrait donc voir d'un bon oeil le départ de son joueur vers l'un des grands championnats européens pour qu'il puisse y parfaire son développement avant d'intégrer l'équipe première des Wolves la saison prochaine.

