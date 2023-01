🎥 Gros malaise sur le plateau de la BBC pour Gary Lineker

L'avant-match de Coupe entre Liverpool et Wolverhampton sur la BBC aura été fortement perturbé. En effet, en plein direct, alors qu'il s'apprête à donner la parole à Alan Shearer, Gary Lineker est perturbé par des bruits d'ébats sexuels.

Dans l'incompréhension totale, l'ancien international anglais a gardé son calme tout en affichant un visage à mi-chemin entre le rire et le malaise.

Plus tard dans la soirée, les mêmes bruits ont été entendus et après l'émission, Lineker a publié une photo montrant un téléphone avec de l'adhésif. "Nous avons trouvé cet objet scotché à l'arrière du plateau. C'était plutôt amusant pour un sabotage", a tweeté le présentateur de l'émission.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je