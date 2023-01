La Juventus présente son nouveau président

Gianluca Ferrero a été présenté en tant que nouveau président de la Vieille Dame.

Ce mercredi, la Juventus de Turin a tenu une assemblée générale de ses actionnaires. Cette dernière a élu le conseil d'administration du club, qui a ensuite nommé Gianluca Ferrero comme nouveau président du club.

Ferrero (60 ans) est un homme d'affaires italien, notamment actif en tant qu'expert comptable. Exor, la société contrôlant le club et détenue par la famille Agnelli, l'avait recommandé, expliquant que ce dernier possédait "une expérience significative et les compétences techniques requises", et qu'il était "la personne la plus qualifiée pour remplir ce rôle".

Une nomination qui intervient quelques semaines après la démission d'Andrea Agnelli à ce poste, lui qui est impliqué dans une affaire de fraudes comptables d'ampleur encore jamais vue en Italie.