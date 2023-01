Copa del Rey : le Real Madrid se fait peur mais élimine Villarreal, sans Hazard

Le Real Madrid a frôlé la correctionnelle à Villarreal en 8e de finale de la Copa del Rey.

À la mi-temps, le Real Madrid avait la tête sous l'eau : les Merengue étaient menés de deux buts à Villarreal en 8e de finale de la Copa del Rey. Capoue et Chukwueze (d'une lourde frappe) avaient marqué pour le Sous-Marin Jaune (2-0). Sans un bel arrêt de Courtois juste avant la pause sur une frappe de Moreno, des Madrilènes sans inspiration auraient même été mis K.O. debout.

Le Real montrera un autre visage au retour des vestiaires. Camavinga récupère un bon ballon et Ceballos lance Vinicius Junior, qui ramène son équipe dans le match (1-2, 57e). Villarreal souffre, et finit par encaisser le 2-2 des oeuvres de Militao (70e). Le match a changé d'âme et c'est finalement Dani Ceballos, superbement rentré peu avant l'heure de jeu et décisif sur les trois buts, qui fait 2-3 à la 86e. Villarreal ne s'en remettra pas.