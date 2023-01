Officiel : Leandro Trossard débarque à Arsenal !

Après trois saisons et demi passées à Brighton, Leandro Trossard rejoint un cador de Premier League. Ce vendredi, l'ancien d'OHL et de Genk a officiellement signé à Arsenal, leader actuel du championnat.

Arsenal a communiqué que le Belge avait signé un contrat "à long terme". "Tous les documents sont en règle et nous espérons que Trossard sera éligible pour la rencontre de ce dimanche contre Manchester United", poursuit le club londonien. Selon Fabrizio Romano, Arsenal va débourser 21 millions de livres sterling (plus de 24 millions d'euros), s'ajoutant à cette somme 5 millions de livres (5,7 millions d'euros) de bonus.

Cité récemment proche de Tottenham, Trossard signe à Arsenal pour passer un palier, lui qui prétendait à une place de titulaire chez les Diables Rouges lors de la dernière Coupe du monde. A Brighton, son aventure sur fond de conflit avec son coach, Roberto De Zerbi, et de mise à l'écart du groupe ne s'est pas bien terminée.

Welcome to The Arsenal, Leandro Trossard ❤️