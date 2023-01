L'Ajax partage dans le Klassieker, la dernière pour Schreuder ?

L'Ajax Amsterdam a partagé l'enjeu face au Feyenoord Rotterdam (1-1). Alfred Schreuder survivra-t-il à cette mauvaise période sur le banc des Ajacides ?

C'était le Topper ce dimanche aux Pays-Bas. Le Feyenoord Rotterdam, surprenant leader d'Eredivisie, accueillait l'Ajax au Kuip. Une rencontre aux ambiences et enjeux toujours électriques.

C'est d'ailleurs le club de Rotterdam qui va ouvrir le score. A la 34e, Paixao trompait Rulli, le remplaçant de Pasveer - et supérieur à l'ancien Anderlechtois Wellenreuther dans la hiérarchie des gardiens.

L'Ajax devait réagir. Les Amstellodamois parvenaient à revenir au score à la 71e minute de jeu après une superbe remontée de ballon et une finition de la tête des oeuvres de Davy Klaassen

Le score ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final. Un résultat qui ne va pas faire les affaires de l'Ajax, 5e d'Eredivisie et qui n'a plus gagné en championnat depuis le 22 octobre dernier. Mis sous pression ces dernières semaines, l'ancien entraîneur du Club de Bruges Alfred Schreuder a peut-être coaché son dernier match à la tête des Ajacides.