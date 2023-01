Voici notre équipe-type de la 22ème journée de Jupiler Pro League

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre équipe-type du week-end. Plusieurs joueurs se sont mis en valeur de la dernière journée de JPL. Nous avons opté pour un 3-5-2.

Gardien

Anthony Moris a été l'auteur d'une bonne prestation avec l'Union SG et a enregistré sa sixième clean sheet de la saison contre OHL.

Défenseurs

Arrivé cet hiver à La Gantoise en provenance du RB Salzbourg, Kamil Piatkowski s'est rapidement imposé au sein de la défense des Buffalos avec deux titularisations de suite. L'international polonais a été irréprochable à Saint-Trond. À ses côtés, on retrouve Roman Neustädter auteur d'un but avec Westerlo contre Zulte et Louis Patris très bon avec OHL.

Milieux

Sur le côté droit, il y a Nikola Storm qui retrouve peu à peu son niveau. Le joueur de Malines a inscrit un but et distillé un assist lors de la victoire des Sang et Or contre Courtrai. Côté gauche, Noa Lang s'est illustré avec un but contre Charleroi ce dimanche. Au sein de l'entrejeu, on retrouve un certain Adem Zorgane. L'Algérien a été énorme contre le Club de Bruges. À ses côtés, il y a les deux Anversois Jurgen Ekkelenkamp et Arthur Vermeeren. Le Néerlandais était à l'assist sur le deuxième but des siens et ne cesse de monter en puissance. Quant à la nouvelle pépite belge, elle a vu son centre être dévié par Bokadi dans son propre but et continue d'impressionner chaque semaine.

Attaquants

À l'avant, nous avons choisi deux des meilleures gâchettes de la D1A, à savoir Vincent Janssen (14 buts) et Hugo Cuypers (13 buts) qui ont encore fait trembler les filets avec un doublé dimanche dernier.

