Le message d'adieu de Fabio Silva à Anderlecht: "Sans aucun doute le plus grand club de Belgique"

Son transfert n'est pas encore officialisé, mais son départ est désormais acté.

Six mois après son arrivée, Fabio Silva va bel et bien quitter le Sporting d'Anderlecht, où il était prêté par Wolverhampton depuis le début de saison. L'attaquant portugais va s'engager avec le PSV et, avant même l'officilaisation, il a tenu à remercier le Sporting d'Anderlecht dans un message publié sur Instagram ce mardi soir.

Le message de Fabio Silva au RSCA et à ses supporters

"Je tiens à faire part de ma gratitude envers cet incroyable club et ses supporters. Ils ont cru en moi et m'ont fait confiance à un moment où beaucoup doutaient de moi.

J'adresse aussi un mot particulier à mes équipiers: merci pour le soutien et les moments de joie que l'on a partagés sur le terrain et en dehors. De véritables amitiés sont nées. Tous ensemble, il m'ont donné l'opportunité d'être heureux à nouveau en faisant ce que j'aime le plus. Merci de m'avoir aidé à grandir en tant qu'homme et en tant que joueur.

Et à ces incroyables supporters: vous avez été essentiels dans votre soutien à l'équipe et à moi-même, même si les résultats n'ont pas toujours ceux escomptés. Je resterai à jamais un supporter de ce grand club, sans aucun doute, le plus grand club de Belgique."