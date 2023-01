Nicolas Raskin méritait-il mieux que les Rangers ?

Le milieu de terrain du Standard va donc quitter notre championnat pour rejoindre l'Écosse. Avec un goût de trop peu ?

Ce n'est pas encore officiel, mais cela ne devrait plus tarder. Nicolas Raskin, futur ex-milieu de terrain du Standard, va rejoindre les Glasgow Rangers en y signant un contrat longue durée. Mais la question qui sert de titre à cet article est légitime : est-ce que le jeune médian ne pouvait pas espérer une autre destination.

Sans manquer de respect aux Rangers, et vu les noms de clubs intéressés que certains citaient il y a quelques semaines, ce transfert ressemble fort à une sortie de secours pour Raskin. Après ses débuts à La Gantoise, puis surtout après ses débuts au Standard, l'avenir semblait radieux pour l'international U21.

Alors comment on en est arrivé là ? D'abord, il faut le dire, l'irrégularité de Nicolas Raskin est à pointer du doigt. D'abord, il a eu quelques blessures qui l'ont parfois écarté des terrains. De plus, on ne va pas se mentir et un peu à l'instar d'un certain Eden Hazard, on a de temps en temps l'impression qu'il n'est pas toujours à 100% prêt physiquement.

© photonews

Enfin, quelle est sa meilleure position ? Il a évolué en 6, en 8, occasionnellement même en 10. Peu importe sa position, il a du mal à s'imposer et à mettre le rythme nécessaire pour s'imposer et marquer les esprits sur une durée plus grande que 4 semaines. C'est l'un de ses problèmes : rester à un très haut niveau durant de longues périodes.

Ce transfert qui n'est certainement pas celui qu'on attendait de lui pourrait lui être salvateur. Chez les Rangers, il devra être prêt, chaque rencontre, que ce soit en championnat et même en Coupe d'Europe. Il devra aussi devenir régulier, ce qui lui manque depuis plusieurs années. Le tournant de sa carrière, c'est maintenant.