Selim Amallah en route vers LaLiga

Indésirable au Standard depuis la non-reconduction de son contrat, Selim Amallah avait dans la foulée disputé une bonne Coupe du Monde, se hissant en demi-finale de la compétition, éliminé par la France.

Depuis, sa situation en bord de Meuse n'a pas changé puisque le Marocain ne joue toujours pas et peut, doit quitter le club. D'après Fabrizio Romano, Amallah se dirige vers LaLiga et le club de Valladolid, actuellement à la 18ème place au classement et qui va lutter pour sa survie cette saison. Le deal semble même très proche de se conclure.

Pour rappel, le Standard aurait fixé à 500.000 euros le prix de son futur ex-milieu de terrain.

La Liga side Real Valladolid are closing in on deal to sign Moroccan World Cup star Selim Amallah 🇲🇦🤝🏻 #transfers



Negotiations are now at the final stages as paperwork could be completed this week. pic.twitter.com/VZob1YyQrh