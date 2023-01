Ça se précise pour Dante Vanzeir en MLS !

L'Union Saint-Gilloise risque fort de perdre l'un des moteurs de sa ligne offensive. Dante Vanzeir se rapproche de plus en plus d'un transfert en MLS.

Selon les informations du Nieuwsblad, le transfert de Dante Vanzeir (24 ans) vers les New York Red Bulls serait de plus en plus proche d'être finalisé. Le club de Major League Soccer et l'Union Saint-Gilloise seraient en discussion avancées, même si un accord complet n'a pas encore été trouvé.

Un montant intéressant

Vanzeir, de son côté, est enthousiaste au sujet d'un départ en MLS depuis que l'intérêt new-yorkais a été révélé. Il ne manque donc que l'accord entre les clubs et l'Union Saint-Gilloise ne serait pas excessivement gourmande pour son buteur. Mais l'USG va tout de même faire une plus-value intéressante, car les NY Red Bulls devraient mettre plus de 5 millions d'euros pour Dante Vanzeir. C'est donc un peu plus de la valeur marchande estimée pour un joueur arrivé quasi-gratuitement.

Légèrement blessé et absent lors du dernier match de l'Union, Vanzeir a donc manqué une occasion de faire ses adieux au public unioniste. Cette saison, le joueur formé à Genk compte 12 buts en 28 matchs. Il sera très difficile à remplacer pour Karel Géraerts : depuis son arrivée, Vanzeir a inscrit 48 buts en 91 matchs, formant un duo mortel avec Deniz Undav la saison passée. En novembre 2021, il décrochait une sélection en équipe nationale.