Thomas Vermaelen ouvert à l'idée d'un rôle au sein de la fédération : "Je suis flexible"

La fédération peut compter sur la présence de plusieurs représentants au Gala du Soulier d'Or. Pas de sélectionneur, cependant, mais bien celui qui est officiellement toujours adjoint : Thomas Vermaelen.

L'ex-adjoint de Roberto Martinez est toujours sous contrat avec l'Union Belge en tant que membre du staff. Mais Thomas Vermaelen, dont le profil ne correspond pas à celui recherché par la fédération pour le poste de sélectionneur, pourrait bien décrocher un tout autre rôle. Il est en effet l'une des options de repli pour le rôle de Directeur technique. "Si la fédération me le demande, pourquoi pas. Je suis quelqu'un de flexible. Je vois ce qui arrive sur mon bureau et je décide de ce qui peut me convenir", déclare Vermaelen à VTM Nieuws sur le tapis rouge de Deurne.

"Je ne suis opposé à rien. Quant au poste d'entraîneur fédéral, c'est difficile pour moi de dire qui ce sera et quand il sera choisi", évacue ensuite l'ancien défenseur. "On verra bien". Les candidats prioritaires au poste de DT sont Frank Vercauteren et Michel Preud'homme, avec l'option Timmy Simons en plan B. Thomas Vermaelen est une solution de repli, et devrait rester adjoint du futur sélectionneur sauf grosse surprise.