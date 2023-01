Anderlecht proche d'une solution pour Wesley Hoedt !

Mis à l'écart depuis la fin de l'année dernière, Wesley Hoedt n'a pas été réintégré sous Brian Riemer. Il va quitter le RSC Anderlecht, et une solution serait proche d'être trouvée.

Selon nos informations, Wesley Hoedt (28 ans) pourrait bien quitter le Sporting d'Anderlecht pour l'Angleterre. En effet, le club de Watford serait très intéressé par le défenseur néerlandais. Anderlecht laissera partir le joueur en prêt, le club anglais prenant en charge son salaire et disposant d'une option d'achat. Hoedt était arrivé gratuitement de Southampton en 2021.

Pour Hoedt, qui n'a plus joué depuis le 30 octobre dernier, ce serait la solution idéale, car le défenseur pourrait rebondir en Championship, après avoir déjà disputé 41 matchs en Premier League pour Southampton. Watford est actuellement 3e de D2 anglaise, et à la lutte pour la remontée. En cas de départ, Wesley Hoedt laissera derrière lui un bilan de 73 matchs et 4 buts pour le RSCA, un passage positif terni cette saison par un comportement très critiqué. Cela lui aura valu d'être écarté du noyau A par Robin Veldman en fin d'année dernière, une situation qui n'a pas changé sous Brian Riemer.