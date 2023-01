Luc Nilis rejoint Genk : "Nous sommes convaincus qu'il peut enseigner à nos jeunes talents les ficelles du métier"

L'ancien attaquant de pointe du FC Winterslag, du PSV et d'Aston Villa, entre autres, apprendra aux jeunes talents offensifs de l'académie des jeunes de Genk les ficelles du métier et leur montrera le chemin vers le but.

Luc Nilis rejoint le KRC Genk comme entraîneur des attaquants où il a paraphé un contrat à durée indéterminée. Il prendra en charge les "diamants bruts" à partir des U15, a confirmé le leader de la Jupiler Pro League. L'ancien Diable Rouge travaillait à temps partiel à Genk depuis l'année dernière.

Nilis a mis fin à sa carrière en 2000 après avoir subi une grave fracture de la jambe à Aston Villa. Il a commencé sa carrière au Winterslag, puis a porté le maillot d'Anderlecht et du PSV. En un peu plus de 15 ans, il a inscrit plus de 250 buts en clubs et 10 avec les Diables Rouges (en 56 matchs). En tant qu'entraîneur, Nilis a travaillé aux Pays-Bas au PSV (comme entraîneur des attaquants) et au VVV (comme assistant), en Turquie et en Jordanie. En 2021, il devient entraîneur du club amateur Belisia Bilzen. Depuis mars de l'année dernière, il a combiné ce rôle avec un emploi à temps partiel en tant qu'entraîneur des attaquants à la Talent Academy de Genk. À la fin de 2022, Nilis a quitté Belisia Bilzen.

"Nous sommes extrêmement fiers d'employer Luc à plein temps dans notre équipe de jeunes. Au cours de sa carrière de footballeur, il a été un génie sur le terrain. Nous sommes convaincus qu'il peut enseigner à nos jeunes talents les ficelles du métier en termes de vista, de technique (de frappe) et de lignes de course et les lancer dans une grande carrière", déclare Dimitri de Condé, responsable du football au KRC Genk.

"L'académie des jeunes du KRC Genk jouit d'une renommée mondiale. De nombreux joueurs de classe mondiale absolue ont jeté ici les bases de leurs illustres carrières. La preuve en a été apportée en début de semaine lors du Gala du Soulier d'Or. En effet, les trois meilleurs Belges à l'étranger ont été formés dans notre Académie. J'espère pouvoir partager mon expérience avec les jeunes joueurs qui sont ici et les amener au niveau supérieur", explique Luc Nilis.