Challenger Pro League : Deinze enfonce Dender qui reste proche de la zone rouge

En Challenger Pro League, Deinze a enchaîné et peut encore vaguement rêver au top 6, et donc aux Playoffs.

Gaëtan Hendrickx, l'ancien du Sporting Charleroi, a inscrit le seul but de Deinze (0-1) sur la pelouse de Dender. Avec 2 points de retard sur Lommel, qui ferme le top 6, et une journée de championnat encore à disputer, Deinze peut rêver intégrer les Playoffs de fin de saison en dernière minute en cas de victoire. Dender, de son côté, était déjà assuré de disputer les Playoffs pour la relégation tout comme le SL 16, Jong Genk et l'Excelsior Virton.