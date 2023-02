Frank Vercauteren : "Je suis très enthousiaste à l'idée de relever cette nouvelle étape importante dans mon parcours professionnel"

Le cœur technique de l'URBSFA sera dès à présent dirigé par un duo fortement complémentaire : c'est ainsi qu'à côté de Jelle Schelstraete, l'Operational Director Football, qui dirigera l'organisation sportive, Frank Vercauteren a été désigné en qualité de Sports Director Football.

Frank Vercauteren devient Sports Director Football. ​Le Belge âgé de 66 ans a déjà travaillé pour la Fédération Belge dans le passé. En 2008, il avait en effet succédé à Stéphane Demol comme adjoint de l’entraîneur de l’époque, René Vandereycken, et après le licenciement de ce dernier en 2009, il avait officié durant quatre mois comme entraîneur ad interim dans l’attente de l’arrivée de Dick Advocaat. ​ ​

"Je suis très enthousiaste à l’idée de relever cette nouvelle étape importante dans mon parcours professionnel, que je préparais depuis un certain temps déjà. Entre 2008 et 2009, j’ai déjà travaillé pour l’URBSFA, mais j’ai pu remarquer que celle-ci a fortement évolué entre-temps dans le sens positif du terme. La Belgique a aussi la chance de pouvoir compter sur de nombreux talents depuis ces dernières années, mais il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers et il est de notre devoir de préparer l’avenir. Ce n’est pas suffisant d’être fort sur le papier ; le plus important est de traduire nos qualités en réalisant des résultats sur le terrain, et ce, avec toutes nos équipes nationales. Cela doit être notre ambition", a confié Frank Vercauteren sur le site de la Fédération.