Décrié puis prêté, Jack Hendry remet le trouble dans l'arrière-garde brugeoise

De retour d'un prêt non concluant en Italie, l'Écossais est déterminé à gagner sa place en Venise du Nord.

Tout juste revenu de son prêt à Cremonese, Jack Hendry était titulaire dans l’arrière-garde du Club de Bruges pour le déplacement à l’Antwerp, dimanche dernier. L’Écossais de 27 ans a joué les 90 minutes de la partie, pour la 4e fois seulement cette saison.

Jack Hendry est arrivé en Venise du Nord au mois d’août 2021, en provenance d’Ostende. « Une évidence » avait-il déclaré lors de sa signature. « Je connais les tenants et aboutissants d’un club de haut niveau et c’est exactement ce que je cherchais dans ma carrière. »

Une bonne première impression, des grosses erreurs et une mise à la cave

Dans le onze de base dès ses débuts, Hendry avait disputé l’intégralité de la campagne de Ligue des Champions du Club et avait connu 22 titularisations en 25 matchs de Jupiler Pro League. Placé sur le banc il y a douze mois presque jour pour jour (le 6 février 2023 contre Gand), le joueur de 27 ans a définitivement perdu sa place après avoir essuyé de multiples critiques.

Cet été, c’est vers l’Italie et Cremonese que Jack Hendry est parti se relancer… et on ne peut pas dire que ce fut une réussite. Même s’il a conservé sa place de titulaire en équipe nationale écossaise en disputant notamment toutes les rencontres du groupe B de la Ligue des Nations, le défenseur central n’a participé qu’à six rencontres de l’actuelle lanterne rouge de Série A.

Hendry is back !

363 minutes (218 en championnat, 145 en Coupe) avant que Scott Parker, tout juste nommé en remplacement de Carl Hoefkens, ne décide d’essayer un maximum de joueurs du noyau pour briser la mauvaise dynamique du Club. Revoilà donc Hendry, titulaire surprise lors du choc à l’Antwerp de ce dimanche. Et le natif de Glasgow nous a plutôt fait bonne impression. Solide dans les duels, il a complètement privé Vincent Janssen de ballons – chose obligatoire si vous voulez accrocher un résultat contre le Great Old.

Sans être transcendant, comme l’ensemble des acteurs de cette partie, Hendry a fait le travail. Une situation qui pourrait coûter très cher à Clinton Mata, qui peinait déjà à convaincre ses entraîneurs lors de cet exercice, mais qui pourrait profiter du retour d’une défense à 4 pour accroitre son total de minutes sur le couloir droit. Brandon Mechele semble incontournable, mais Dedryck Boyata, Abakar Sylla voire Denis Odoi peuvent également prétendre à une place dans le onze. Avec ce retour de Jack Hendry, c’est un profil supplémentaire mis à la disposition de Scott Parker, qui devra faire des choix forts.

S’il a muri, l’Écossais nous privera de ses cartons et actions regrettables qui lui avaient coûté sa place sous Alfred Schreuder. Bruges, 6e défense du pays, devra exploiter cet effectif bien fourni pour enchaîner les clean-sheets comme à l’Antwerp… la première depuis octobre dernier.