Karel Geraerts : "On n'a plus l'habitude de voir Bruges 4e du championnat"

L'Union Saint-Gilloise se déplace ce vendredi au Club de Bruges pour le choc de cette 25e journée de championnat.

La dynamique d'une équipe peut changer d'une saison à une autre. Tandis que l'Union est restée sur sa lancée de l'année dernière et reste la seule équipe en Belgique à ne pas être totalement distancée par Genk, le Club de Bruges a bien des difficultés à confirmer son 3e titre consécutif de champion et doit actuellement se battre pour une place dans le top 4.

En conférence de presse ce jeudi, le coach unioniste Karel Geraerts n'a néanmoins pas minimisé la tâche qui attend ses joueurs. "Il n'y a jamais de bon moment pour affronter le Club de Bruges. C'est vrai qu'ils traversent des hauts et des bas pour l'instant. Mais un jour, tout peut changer, et cela peut être demain pour eux. Nous devrons nous montrer à la hauteur, car Bruges reste une très bonne équipe avec des joueurs de qualité et joue à domicile. Nous n'allons surtout pas les sous-estimer."

"Si je m'attendais à ce que Bruges soit aussi de loin de nous au classement ? Je ne tiens pas trop compte des autres équipes. Bruges a dominé le football belge ces dernières années. Maintenant, c'est Genk qui domine grandement. On n'a plus l'habitude de voir le Club de Bruges à la 4e place du classement."

"Si on est favoris ? Pas du tout. Je ne sais pas qui pense cela. On peut discuter de la forme du Club de Bruges, mais ils ont tout de même fait 0-0 le week-end dernier à l'Antwerp, ce qui n'est pas un si mauvais résultat. A domicile, Bruges reste le grand favori du championnat belge."