Karel Geraerts dresse les forces du Club de Bruges : "Scott Parker a un plan clair"

L'Union Saint-Gilloise croisera le fer avec le Club de Bruges ce vendredi. Cela sera également un match dans le match, entre deux entraîneurs aux inspirations de jeu différentes.

Depuis son retour en Pro League, le Club de Bruges est la seule équipe que l'Union Saint-Gilloise n'est pas parvenue à battre. Dans la tête de Karel Geraerts, cela ne change rien. "C'est le passé, on ne sait pas le changer. Et il ne changera pas notre envie On jouera pour gagner, ça c'est clair", a affirmé le coach de l'Union Saint-Gilloise ce jeudi en conférence de presse.

"Nous devrons faire un match assez mature. Aller jouer à Bruges, ce n'est jamais évident. Nous devrons être dans un bon jour. La rencontre se jouera sur beaucoup d'aspects", a continué Geraerts. "Ils ont presque à chaque ligne des joueurs qui peuvent être décisifs.

Geraerts vs Parker

Face à Geraerts, ce sera l'Anglais Scott Parker, qui a repris l'équipe en lieu et place de Carl Hoefkens fin décembre. Bien que les résultats de l'ancien coach de Bournemouth et Fulham soient mitigés, Geraerts semble avoir cerné le plan de jeu son ancien adversaire. "Globalement, Parker joue souvent en 4-3-3. Cela pouvait changer sous Hoefkens. Jusqu'à maintenant, Parker à une idée claire de ce qu'il veut. Pour moi, c'est le principal (à savoir)", a répondu Geraerts.

L'Union, défense de fer

L'équipe bruxelloise, invaincue depuis 16 matchs en championnat, impressionne depuis plusieurs semaines de par sa solidité défensive. Depuis le début de l'année 2023, l'USG n'a en effet encaissé que 2 buts en 6 matchs. Une amélioration dans les chiffres dont peut se féliciter Geraerts, mais attention à ne pas devenir trop défensif.

"Personnellement, j'ai toujours trouvé que la solidité défensive était l'une de nos forces. On jouait bien, mais on a fait plusieurs erreurs individuelles. Malheureusement, c'est comme ça et tu le paies cash directement. Ce sont les mêmes joueurs qui sont alignés, et je garde plusieurs options en défense. C'est bien d'être organisé, sans devenir dans le même temps une équipe défensive. Je pense que nous sommes restés offensifs, avec cette volonté de jouer vers l'avant. J'ai toujours accordé énormément d'importance à l'organisation, surtout quand tu attaques beaucoup", a déclaré Geraerts.