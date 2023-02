🎥 23 arrêts en 27 tirs : l'incroyable stat d'un gardien aux Pays-Bas

Ce mercredi, le football néerlandais a vécu un match d'anthologie assez inattendu. Au stade des 8e de finales de la Coupe nationale, Feyenoord et Nimègue se dont disputés un match dantesque, dans des circonstances invraisemblables (4-4).

Un homme s'est particulièrement illustré lors de cette rencontre : le gardien de Nimègue, Mattijs Branderhorst - le remplaçant du très expérimenté et international Oranje Jesper Cillessen. Face à un Feyenoord qui a tiré 50 fois (!) au but - un record dans le pays - et cadré à 27 reprises, le gardien néerlandais a sorti le nombre impressionnant de 23 arrêts.

Selon Opta, Branderhorst a évité 4,1 buts à son équipe. Enorme. Malheureusement, il n'arrivera pas à sauver son équipe lors de la séance des tirs au but...

23 - @necnijmegen's Mattijs Branderhorst saved 23 of the 27 shots on target he has faced against Feyenoord tonight, preventing 4.1 goals based on Opta's Expected Goals on target model. Wall. pic.twitter.com/AEk5dc0gYJ