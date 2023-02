Joan Laporta répond aux attaques du frère de Lionel Messi : "Ces paroles n'ont aucun impact sur notre relation avec Leo"

Le président du FC Barcelone a calmé le jeu.

En début de semaine, le frère de Lionel Messi, Matias, avait publiquement attaqué le FC Barcelone, déclarant sur Twitch que "personne n'était au courant" de l'existence du club avant l'arrivée de la Pulga en 2004. Joan Laporta en avait également pris pour son garde, lui que Matias virerait bien dans le cadre d'un "bon nettoyage" de la direction catalane.

Lors d'une conférence de presse tenue jeudi - et des propos relatés par Goal - Laporta a eu l'occasion de répondre aux déclarations du frère de l'ancien capitaine et joueur emblématique du Barça. "Lionel Messi fait partie de l'héritage de ce club. Il appartient au PSG. Par respect, je ne parlerai pas. Son frère s'est excusé et c'est tout", a déclaré Laporta. "Les paroles du frère de Messi n'ont aucun impact sur la relation du club avec Leo."