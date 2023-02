Nicolas Rommens et Zulte Waregem vont vivre un calendrier infernal : "Notre objectif ? Un 9 sur 9"

16e de Pro League, Zulte Waregem devra crânement jouer sa chance pour se maintenir.

Zulte Waregem s'apprête à affronter trois concurrents directs : Ostende, Seraing, puis Courtrai. "Dimanche, nous recevons Ostende et ce sera immédiatement un match crucial. Nous devons donc apporter notre jeu, surtout comme ces dernières semaines", a déclaré Nicolas Rommens au Nieuwsblad.

"En effet, nous sommes maintenant confrontés à un concurrent direct trois semaines de suite. Pour le moment, le match contre Ostende est le plus important, mais nous sommes conscients que nous devrons peut-être prendre un neuf sur neuf. C'est aussi notre objectif. Maintenant plus que jamais. Pourtant, cela n'a aucun sens de fixer un certain total de points à l'avance qui nous assurerait le maintien. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans le football."