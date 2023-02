Philippe Clement et Monaco peuvent donner le coup de grâce au PSG

Ce samedi, c'est un véritable choc qui opposera Monaco et le PSG. Et les champions en titre n'ont de favori que le nom.

Petit retour en arrière. Lors de la reprise du championnat de Ligue 1, le PSG semblait avoir pris un virage à 180°. L'arrivée de Galtier devait, avec l'appui de sa direction, remettre de l'ordre à l'intérieur du club de la capitale et instaurer une discipline indispensable au sport de haut niveau.

Les trois premiers matches des Parisiens sont pratiquement parfaits. Des larges victoires (avec un score de 1-7 à Lille) et tout le monde s'accorde à dire que le club est sur la bonne voir. Dès la quatrième journée, les dents grincent déjà puisqu'une équipe vient chercher un point au Parc des Princes : l'AS Monaco de Philippe Clement.

© photonews

La suite de la saison des Parisiens est habituelle. L'équipe tourne très bien jusqu'à la Coupe du Monde et la trêve, mais... le mois de février approche, et là, nous y sommes. Et comme chaque année, à cette période, le club comptent ses blessés : Mukiele est forfait pour la Ligue des Champions, Kylian Mbappé est dans l'attente, tout comme Lionel Messi. Seul Neymar, qui semble avoir laissé toute son envie au Qatar, sera assuré d'être titulaire contre le Bayern.

Mais avant cette échéance, il y a un choc ce samedi à 17 h 00 : un déplacement à l'AS Monaco. Et les Monégasques sont en pleine forme, et sont dans une meilleure spirale que les Parisiens, qui sont encore en train de panser leurs plaies marseillaises. En cas de défaite sur le Rocher, Marseille pourrait revenir à 5 points avant l'Europe, mais aussi des rencontres contre Lille et un nouveau déplacement à Marseille.

Paris dans le doute ? Plus que jamais. Mais c'est habituel, nous sommes en février et peu importe les entraîneurs assis sur le petit banc, la donne ne change jamais. Paris loupe toujours ses grands rendez-vous, et Monaco est tout à fait capable de commencer à les mettre encore un peu plus au fond du trou.