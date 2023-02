Jonathan David replace Lille dans la course à l'Europe, Reims et Will Still cartonnent

Le LOSC profite de la défaite de Rennes pour s'installer dans le top 5 de Ligue 1.

Le Stade Rennais battu à Toulouse en début d'après-midi, le LOSC avait un coup à jouer dimanche après-midi contre Strasbourg et, grâce à un doublé de Jonathan David, les Lillois n'ont pas laissé passer leur chance (2-0). Lille s'installe à la cinquième place, six points derrière le podium et l'AS Monaco.

Le Stade de Reims a, de son côté, bien réagi après son élimination en Coupe de France. Avec Thibault De Smet et Thomas Foket sur la pelouse, les Rémois ont infligé une claque à Troye (4-0). Will Still reste donc invaincu en Ligue 1, son équipe grimpe à la neuvième place.