Brian Riemer l'avait promis : Anderlecht a changé son fusil d'épaule contre Saint-Trond

Il avait les résultats pour lui, pas encore la manière. Mais Brian Riemer avait promis que les choses changeraient. Elles ont changé.

Et si, petit-à-petit, Brian Riemer commençait à cocher toutes les cases ? Le Danois avait rapidement coché celles, secondaires mais si importantes, de la sympathie, de la communication positive et flatteuse envers les supporters. Il a ensuite assez vite donné l'impression que son message passait au sein du groupe, auquel son jeune âge le connecte assez bien. Sur le plan humain, Riemer fait un sans-faute, il l'a encore prouvé en allant saluer son public - comme d'habitude - après la victoire ce dimanche.

Venait ensuite le plan sportif, le plus important. Riemer a rapidement stabilisé la défense anderlechtoise...malgré quelques ratés, comme cette défaite naïve contre Zulte Waregem (2-3), le seul vrai couac depuis son arrivée. Mais dans le jeu, la "patte" Riemer mettait du temps à se dessiner. Les victoires à Charleroi, à Seraing, à Ostende avaient beau faire du bien, elles ponctuaient une prestation brouillonne et peu fluide.

"À Seraing, c'était sur un terrain indigne du football professionnel ; à Ostende, c'était notre volonté d'utiliser des longs ballons, car cela aurait été suicidaire de jouer au sol face à leur pressing", expliquait Brian Riemer. Admettons. Mais l'entraîneur du RSCA lui-même semblait conscient qu'on en attendait plus. "Contre Saint-Trond, ce sera un tout autre plan de jeu", promettait-il.

Trouver la bonne équation offensive

Reste que les yeux s'écarquillaient à la vue de la compo. Pas un seul "vrai" 6 à part un Majeed Ashimeru plein d'énergie et de talent, mais pas assurance tous risques ? Riemer avait bel et bien opté pour le tout à l'attaque. Au point que ses offensifs se sont parfois un peu marchés sur les pieds : Anders Dreyer a beaucoup d'idées et d'envie, mais tout le monde ne le comprend visiblement pas. Et si Francis Amuzu a fini par réussir UN centre pour la tête de Slimani, il a presque prouvé par l'absurde à quel point les critiques à son encontre étaient justifiées.

L'entrée de Slimani, justement, a beaucoup apporté. Techniquement, l'Algérien amènera, de même qu'en présence dans le rectangle, bien plus que Benito Raman...mais on serait aussi curieux de voir les deux hommes associés. C'est peut-être pour bientôt. Brian Riemer peut commencer à expérimenter devant, maintenant qu'il a la crédibilité et les résultats avec lui. Mais au Ludogorets, ne soyez pas surpris si les longs ballons font leur retour temporaire...