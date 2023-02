🎥 Où se situe le plafond de Lazare Amani ? "Du délire, ce qu'il fait"

Lazare Amani a impressionné sur la pelouse du Club de Bruges. Le médian unioniste est peut-être moins décisif que certains de ses équipiers, mais quand il est dans un grand jour, il marche sur l'eau.

Quelle première période Lazare Amani nous a sortis vendredi au Jan Breydel. Le médian de poche ivoirien a tout fait à ses homologues. Courses inarrêtables et intelligentes, prises de balle (ou feintes de corps) mettant l'adversaire dans le vent, crochets courts, combinaisons, jeu vers l'avant : Amani était une pile électrique, parfois presque aux allures de Ronaldinho époque PSG - celui qui en faisait parfois trop, poussait parfois trop son ballon mais électrisait la défense.

Pour ceux qui ont raté cette première demi-heure de folie, retrouvez chaque action d'Amani dans cette compilation réalisée sur Twitter, et qui en donne un aperçu :

LAZARE Amani (98 • Union SG • 🇨🇮)



Arrivé au club dans l’anonymat depuis Eupen à l’été 2021, lors de la remontée du club en premier division, il s’est imposé dans le 11 au bout de 6 mois.



Sa première demi-heure hier face au Club Bruges (1-1).

Franche rigolade. pic.twitter.com/fopdF5wQD7 — Acimovic en 10. (@AcimovicEn10) February 11, 2023

La question face à ce genre de performance est : où se situe le plafond de l'Ivoirien ? Jean-Thierry Lazare Amani ne répète pas ce type de highlights chaque semaine depuis un an et demi (il ne serait déjà plus en D1A si c'était le cas), mais paraît encore avoir passé un palier cette saison. Avec 6 assists, il s'est fait plus précis dans le dernier geste, mais pourrait probablement régler la mire quand il s'occupe lui-même de tirer.

Assez émotif et parfois enthousiaste à l'excès, il peut également sortir de sa rencontre quand l'adversaire va au charbon ou que les choses ne tournent pas en sa faveur. Son geste maladroit et un peu idiot à l'encontre de Victor Onyedika en fin de première période aurait pu lui valoir un rouge si l'arbitre avait été plus sévère.

Je suis pas de ceux qui crie "c'est d'office rouge" pcq Lazare veut surtout taper dans la balle, mais bon il a quand meme eu de la chance ahah pic.twitter.com/mGowxNNet1 — 𝓝𝓪𝓽𝓱𝓪𝓷𝓚𝓕97 (@NathanKF97) February 12, 2023

La seconde période du milieu de poche a également été moins impressionnante, preuve d'une marge de progression du côté de la régularité. Constance, maturité et efficacité : le jour où Lazare Amani alignera tous ces astres, il ne fera pas long feu chez nous. En attendant, il est déjà l'un des milieux les plus intéressants de la D1A...

Monsieur Lazare, ce que vous faites, pardon mais c'est du délire #CLUUSG — Guillaume Gautier (@GuillGautier) February 10, 2023