Le Beerschot enrage contre l'arbitrage après la défaite contre le RWDM : "Trop, c'est trop"

Le Beerschot a publié une lettre ouverte à l'égard de l'Union belge et du Referee Department.

Défait lors du match au sommet face au RWDM ce week-end (0-1), le Beerschot avait visiblement beaucoup à dire au sujet de l'arbitrage.

Dans une lettre ouverte, le club anversois met en évidence plusieurs erreurs arbitrales datant de ces dernières semaines et en appelle alors à l'inclusion du VAR au sein de la Challenger Pro League.

Le communiqué complet :

"Chers Union belge et Professional Referee Department,

Ces dernières semaines et ces derniers mois, le Beerschot s'est abstenu de tout commentaire sur les arbitres en D1B. Invariablement, les entraîneurs et les joueurs répondaient ainsi aux questions sur les arbitres : "nous ne parlerons pas de l'arbitrage". Mais trop, c'est trop.

Après avoir encaissé un but sur hors-jeu contre le Lierse qui n'a pas été sifflé (il est vrai que nous avons également gagné avec un but sur hors-jeu contre le Club NXT), le week-end dernier a été marqué par un nouveau creux dans l'arbitrage cette saison.

Que Tolis Konstantopoulos ait reçu un carton rouge était justifié, Beerschot accepte donc la pénalité reçue par son défenseur central, mais exige l'honnêteté et la cohérence dans les décisions du Referee Department. L'honnêteté et la cohérence manquent aujourd'hui. Beerschot a déjà reçu des excuses du Referee Department plus de 20 fois cette saison pour des décisions erronées. Mais ces excuses ne changent rien aux mauvaises performances des arbitres qui continuent de commettre des erreurs grossières chaque week-end.

Par exemple, Jake O'Brien n'a pas reçu de carton rouge lors de Beerschot - RWDM. O'Brien a jugé nécessaire de planter ses crampons à fond sur le tendon d'Achille de l'attaquant Thibo Baeten. Une faute délibérée et vicieuse dans le seul but de blesser Baeten. Les arbitres n'ont pas vu cela. Cependant, les images vidéo montrent clairement ce qu'il s'est passé. De telles erreurs compromettent l'intégrité et la santé des joueurs. Et le club considère cela comme une honte absolue.

Les arbitres sont humains et peuvent faire des erreurs. Mais cette saison, le taux d'erreurs est trop élevé. C'est précisément la raison pour laquelle le Beerschot plaide pour un soutien à nos arbitres. Comment les arbitres peuvent-ils fonctionner décemment s'ils doivent siffler avec l'aide du VAR une semaine et sans le VAR la semaine suivante ? Il est faux de penser que cela n'a aucun impact sur les arbitres. Les footballeurs ont aussi souvent besoin de beaucoup d'entraînement pour maîtriser un nouveau système et jouer d'une manière différente, pourquoi cela devrait-il être différent pour les arbitres ?

Comme la Pro League aime à le répéter : la Challenger Pro League est une ligue professionnelle. Par conséquent, mettons tout en œuvre pour que l'arbitrage des matchs soit professionnel. Ce n'est que de cette manière que la deuxième division belge pourra se développer et s'améliorer.

Le Beerschot souhaite entamer un dialogue avec les parties concernées et chercher une solution, car des situations comme celles des dernières semaines sont mauvaises pour la crédibilité du Referee Department et de l'Union belge."