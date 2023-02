🎥 Match à rebondissements entre Manchester United et Barcelone, Rennes s'incline au Shakhtar Donetsk malgré un gros match de Jérémy Doku

Les playoffs qualificatifs pour les huitièmes de finale de l'Europa League ont livré leurs premiers verdicts.

Affiche de Ligue des Champions, Barcelone - Manchester United ouvrait le bal de ces playoffs qualificatifs pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Un choc qui a attendu la deuxième mi-temps pour s'emballer après un premier acte sans but. C'est Marcos Alonso qui a ouvert les hostilités en reprenant un bon centre de Raphinha (49e). Manchester United réagissait en égalisant puis en repassant devant en l'espace de 7 petites minutes grâce à Marcus Rashford d'abord buteur puis décisif sur un corner joué à deux pour provoquer et forcer Jules Koundé à intervenir et à pousser le ballon au fond de ses filets (1-2). Piqué au vif, le Barca insistait et s'en voyait récompensé dans le dernier quart d'heure via un centre vicieux de Jules Koundé, effleuré par Raphinha (2-2). De quoi nous promettre un match retour très ouvert.

Ouvert, le match retour entre Rennes et le Shakhtar Donestsk le sera aussi. A domicile, les Bretons voudront effacer cette défaite 2-1 encourue face aux Ukrainiens. Avec un Arthur Theate sur le banc contrairement à Jérémy Doku, Rennes était pris à froid en encaissant deux buts en première mi-temps. Comme lors de la défaite à Toulouse, c'est de Jérémy Doku, une nouvelle fois très remuant, qu'est venu la réaction. Trouvé à la suite d'un corner, le Diable Rouge a adressé un bon centre repris par Karl Toko Ekambi. Malgré la réaction des visiteurs, le Shakthar a conservé son avance, notamment emmené par un Bogdan Mykhaylichenko très solide.

🎯 L’assist de Doku en vidéo!

pic.twitter.com/exZ3p0Ys2r — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) February 16, 2023

On notera également le match sans but entre l'Ajax Amsterdam et l'Union Berlin ainsi que la défaite 1-0 de l'AS Rome sur le terrain de Salzburg, où Ignace Van der Brempt est resté sur le banc pendant tout le match.