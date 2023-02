Dante Vanzeir prépare son rêve américain... en Autriche

Le 3 février, les New York Red Bulls annonçaient enfin l'arrivée de Dante Vanzeir. Deux semaines plus tard, l'ancien attaquant de l'Union n'a pas encore mis les pieds sur le sol américain.

Quelques documents administratifs, voilà ce qui sépare Dante Vanzeir du début de son rêve américain. Selon les informations de Het Nieuwsblad, l'ancien attaquant de l'Union a rendez-vous ce jeudi à l'ambassade américaine à Bruxelles, où il passera un entretien nécessaire pour obtenir un permis de travail. L'attaquant de 24 ans devrait alors prendre la direction des États-Unis en début de semaine prochaine pour rejoindre enfin ses nouvelles couleurs.

Toujours d'après le média néerlandophone, l'entourage du joueur aurait préféré qu'il rejoigne New-York plus tôt. Les New York Red Bulls ont disputé des matchs amicaux ces dernières semaines, qui auraient été une occasion idéale pour Vanzeir de rencontrer ses nouveaux coéquipiers et son nouvel entraîneur, Gerhard Struber.

Un séjour en Autriche pour garder la forme

Cela fait quelques semaines que Dante Vanzeir se rend en Autriche, au sein de l'académie Red Bull, afin de rester en condition. Le dimanche 26 février (01h30 heure belge), les New York Red Bulls débuteront leur saison MLS par un déplacement à Orlando City. Le buteur à 10 reprises lors de la première partie de saison n'aura donc que quelques jours pour faire connaissance avec sa nouvelle vie, mais devrait être physiquement prêt à commencer le match.