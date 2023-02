Wouter Vrancken revient à Malines pour la première fois : "Le respect mutuel est énorme"

Depuis son départ il y a six mois, beaucoup de choses ont changé, tant à Malines qu'à Genk.

C'est un match spécial qui attend Wouter Vrancken ce vendredi : l'entraîneur de Genk se déplace à Malines avec son équipe, là où il a coaché pendant quatre ans avant de prendre la route du Limbourg en juillet dernier. En conférence de presse, il n'a pas cherché à dissimuler ce que ce match signifiait pour lui : "Avec Malines, ce sera toujours des retrouvailles positives. Je suis parti de là-bas de manière très agréable, le respect mutuel est énorme. Ce sera un peu le retour à la maison".

Mal en point en bas de tableau, les Malinois ne doivent malgré tout pas s'attendre au moindre cadeau de leur ex-coach pour les relancer : "Une fois le match commencé, cela ne compte plus. De plus, Malines se bat pour chaque parcelle de terrain. En matière de mentalité, nous devons rivaliser pour ramasser quelque chose là-bas". D'autant plus que Genk a perdu face à l'Antwerp le weekend dernier et doit se relancer : l'Union Saint-Gilloise ne compte plus que six points de retard sur le leader du championnat".