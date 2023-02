Karel Geraerts fait le point sur son noyau avant la réception du Standard

L'entraîneur Unioniste devra composer avec deux absents de taille.

L'Union Saint-Gilloise reçoit le Standard de Liège ce samedi soir dans le cadre de la 26e journée de Jupiler Pro League. Avertis à Bruges le week-end dernier, Lazare Amani et Siebe Van Der Heyden sont suspendus. "La solution la plus logique pour remplacer Siebe demeure Koki Machida, qui preste très bien sur le côté gauche de la défense."

Au milieu de terrain, l'ancien Rouche a l'embarras du choix. "Je pourrais choisir Cameron Puertas ou Oussama El Azzouzi. Loïc Lapoussin peut également évoluer dans l'entre-jeu, ce qui me permettrait de laisser le côté gauche à Simon Adingra. Je dois encore y réfléchir, mais les possibilités ne manquent pas."

Tout le reste du noyau est fit sauf Dennis Eckert Ayensa, pour qui cette rencontre arrive un poil trop tôt. "Il est dans la dernière ligne droite pour revenir dans le groupe" souligne Karel Geraerts.

Enfin, une bonne nouvelle du côté de la RUSG qui ne savait pas encore si Yorbe Vertessen, qui évolue aux Pays-Bas depuis l'âge de 8 ans, allait être considéré comme Belge. "Il l'est et c'est un petit soulagement, mais c'est surtout une décision entièrement logique. Yorbe est Belge et a joué dans les équipes nationales espoirs durant toute sa jeunesse." Une décision qui va permettre aux pensionnaires du Parc Duden d'avoir les six Belges réglementairement demandés sur la feuille de match.