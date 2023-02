Pourquoi Noa Lang est-il plus performant sous Scott Parker ? Un proche explique

Noa Lang était l'auteur d'une très mauvaise saison jusqu'au départ de Carl Hoefkens. Sous Scott Parker, il a plus de responsabilités et semble plus épanoui.

Alors qu'il est passé tout près d'un Soulier d'Or il y a un an environ et rêvait d'un transfert au plus haut niveau, Noa Lang (23 ans) n'était plus que l'ombre de lui-même depuis le début de saison. Il semblait y avoir une incompréhension entre le Néerlandais et Carl Hoefkens, qui l'avait même écarté du noyau à un moment donné. "Quand vous avez un joueur avec de telles qualités, vous devez en faire le joueur le plus important de votre équipe. Sinon, cela posera problème", assure son ami Nordin Boukhari dans Het Laatste Nieuws. "Cela peut aboutir à des tensions, et une non-sélection comme c'est arrivé".

Pour Boukhari, c'est donc "la faute" d'Hoefkens. "Cela peut arriver avec un entraîneur novice. Gérer un tel groupe n'est pas facile. Mais pour être clair, Noa n'a jamais été malheureux". Scott Parker, cependant, permet à l'international néerlandais d'être plus libéré. "Tu ne peux pas mettre un tel joueur simplement sur l'aile. Un talent pareil doit être libéré, sans devoir trop réfléchir". C'est si simple, donc...