🎥 Un (superbe) but, un assist et une blessure en... trois minutes pour Karim Adeyemi

Drôle de début de soirée pour le jeune ailier allemand du Borussia Dortmund.

Déjà auteur de l'unique but du huitième de finale aller de Ligue des Champions du Borussia contre Chelsea mercredi, Karim Adeyemi a démontré qu'il était l'homme en forme du Borussia, dimanche soir, contre le Hertha Berlin.

L'ailier allemand a d'abord inscrit le but d'ouverture à la 28e minute d'une superbe Madjer. Mais trois minutes plus tard, il a aussi donné l'assist à Donny Malen sur le but du break avant de se blesser. Incapable de continuer, Karim Adeyemi a dû céder sa place à Jamie Bynoe-Gittens à la 35e minute de jeu.