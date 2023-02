Genk pourrait être en faute et finalement ne pas porter plainte contre le Standard U23

La rencontre avait vu les Limbourgeois perdre deux points précieux.

Comme évoqué plus tôt, Genk envisageait de porter plainte contre le Standard suite au nul (2-2) entre Jong Genk et le SL 16, selon Het Belang Van Limburg.

Le média indique désormais que le Racing pourrait finalement ne pas pas déposer de plainte, ou en tout cas pas pour l'instant.

Le Racing avait effectivement écarté Bastien Toma et Jamie Yayi Mpie de la sélection pour ce match, mais Aziz Ouattara et Nicolas Castro ont bien participé. Et selon le règlement, des joueurs du noyau A ne sont autorisés à jouer en Challenger Pro League que s'ils ont joué moins de 45 minutes pour l'équipe A lors de la journée précédente.

Et il s'avère que les deux joueurs ont participé au match contre Westerlo le 17 janvier. Il est possible que la KBVB considère cette journée comme la dernière.