La révélation de la saison à Manchester United va prolonger !

Alejandro Garnacho réalise une excellente première saison en Premier League et devrait être récompensé par la direction mancunienne.

Alejandro Garnacho (18 ans) est arrivé à Manchester United en 2020 en provenance de l'Atlético Madrid, et s'il a fait ses premiers pas avec l'équipe A la saison passée déjà, c'est bien cette saison qu'il est devenu un membre à part entière du groupe d'Erik ten Hag. L'Argentin compte 4 buts et 5 assists en 25 matchs toutes compétitions confondues avec les Red Devils, et a même grappillé quelques titularisations.

Actuellement sous contrat jusqu'en 2024, Alejandro Garnacho va signer un nouveau bail longue durée, rapporte ESPN. La révélation mancunienne devrait désormais être lié au club jusqu'en 2028.