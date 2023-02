Le doute est encore présent chez les fans d'Anderlecht : "Pas sur la même longueur d'onde"

La réunion tenue entre les dirigeants bruxellois et leurs fans n'a visiblement pas calmé les ardeurs de chacun.

Ce lundi, une délégation de fans d'Anderlecht avait rendez-vous avec Jesper Fredberg, Wouter Vandenhaute et Marc Coucke. Et si ce dernier a qualifié cette réunion de "débat très animé qui a fait du bien à tout le monde", la pillule semble avoir bien du mal à passer du côté de certains supporters anderlechtois.

C'est le cas de Frank Eeckhout, président du Supporters' Club SC41 de Herzele. "La conclusion est que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde et qu'il sera également difficile d'y arriver", a confié celui qui était présent ce lundi, dans les colonnes de Sporza.

Eeckhout a également parlé des clarifications faites par Marc Coucke quant à la situation financière du club. "Coucke a indiqué que lui et la société de Wouter Vandenhaute, ainsi que ses partenaires commerciaux, Mauvavie, veulent faire des investissements supplémentaires. Il était prévu de le faire dans deux ans, mais ils seraient prêts à le faire peut-être dès un an pour donner plus de poids au club.Je veux donner à Marc Coucke le bénéfice du doute à court terme", a conclu le porte-parole du groupe de supporters.

Le flou subsiste autour du rôle de Vandenhaute

Nico Deraedt, membre du Fanboard, était quant à lui satisfait de la direction prise par la réunion.

"Coucke a dirigé la réunion avec une vision claire et nous a expliqué quelques questions financières sur le passé et le futur", a-t-il expliqué dans De Ochtend. "Cela a été apprécié. Coucke a écouté respectueusement toutes les opinions sans être à côté de la plaque. C'était différent dans le passé, avec Wouter Vandenhaute."

"Nous avons demandé à Marc Coucke s'il avait encore confiance en Vandenhaute. Nous comprenons que c'est au conseil d'administration de se prononcer à ce sujet, mais Coucke n'a pas non plus donné un oui catégorique. Une réponse aussi vague peut encore semer le doute", a continué Deraedt.